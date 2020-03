Câmara e Vunesp suspendem provas de concurso público

A Câmara Municipal de Mogi Mirim e a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Fundação Vunesp), com embasamento nas orientações do Ministério da Saúde e demais órgãos, em função da pandemia do novo coronavírus, decidiram suspender a aplicação das provas objetivas do concurso público aberto pelo Legislativo.



As provas estavam previstas para o próximo dia 10 de maio. A decisão foi adotada na manhã de segunda-feira, 23. O objetivo é preservar a saúde dos candidatos e demais participantes que deverão ser envolvidos na realização do certame, evitando aglomerações, conforme orientações sanitárias.



A nova data de aplicação das provas será posteriormente divulgada no site da Câmara Municipal de Mogi Mirim e da Fundação Vunesp, assim que a situação for normalizada.



As inscrições para o concurso público foram encerradas no último dia 20 de março. O processo é destinado ao preenchimento cinco vagas para profissionais do nível superior. São oferecidas quatro vagas para o cargo de Analista Legislativo, com exigência de ensino superior, e uma vaga para o cargo de Jornalista, com exigência de ensino superior em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e registro MTb.