Sobe para 7 o número de casos suspeitos de coronavírus em Mogi Mirim

De acordo com a Vigilância em Saúde, em boletim divulgado na manhã desta terça-feira, 17, Mogi Mirim registra até o momento sete casos suspeitos do novo coronavírus. Além dos cinco já divulgados até a última sexta-feira, 13, mais dois foram computados neste início de semana.



Os dois novos pacientes suspeitos são um menino de nove anos e uma mulher de 64 anos, ambos moradores da zona Norte. Ambos tiveram contato com pessoas com histórico de viagem a países com transmissão local do vírus ou contato com pessoa com Covid-19.



Os demais suspeitos são um homem, de 48 anos, três mulheres, com 44, 46 e 68 anos, e uma adolescente de 14 anos, que apresenta suspeita a partir do contato com um familiar, que chegou ao Brasil vindo da Itália.