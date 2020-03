Centro e bairros da zona Norte ficam sem água

A região central de Mogi Mirim e alguns bairros da zona Norte da cidade registraram problemas no abastecimento de água durante esta terça-feira, 3. O cenário de maior gravidade se deu na adutora que passa pela Rua Ulhôa Cintra, que deixou o Centro sem água pela segunda vez em três dias.



Isso porque, no domingo, 1º, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) precisou realizar um reparo na adutora em questão, que se rompeu. O fornecimento de água precisou ser interrompido para a execução dos trabalhos, que duraram a manhã toda.



Esse cenário causou desabastecimento na região central e em bairros adjacentes, como o Saúde, na zona Oeste. A mesma adutora voltou a apresentar vazamentos nesta terça, obrigando o Saae a retomar o serviço na Rua Ulhôa Cintra. Os trabalhos começaram no início da tarde, sem previsão de término.



Já na zona Norte, o Saae informou que precisou realizar pela manhã um serviço de manutenção na rede de abastecimento na Rua Francisco Coser, que divide os bairros Jardim Murayama 3 e Jardim Paulista. Outros bairros nas proximidades sentiram os efeitos do desabastecimento. A situação se normalizou no início da tarde.





Adutora da Ulhôa Cintra apresentou problemas duas vezes em três dias (Foto: Divulgação)