Com 15 casos suspeitos, Itapira vai fechar o comércio

O prefeito de Itapira, José Natalino Paganini (PSDB), editou nesta quinta-feira, 19, novos decretos que trazem medidas emergenciais para o combate ao coronavírus, como o fechamento do comércio. "São medidas necessárias nesse momento. Mas volto a fazer o apelo para a população para que todos fiquem em casa e só saiam para assuntos extremamente necessários", afirmou o prefeito Paganini. O município itapirense tem 15 casos suspeitos, mas nenhum confirmado.



O decreto nº 50 determina, a partir de segunda-feira, 23, o fechamento de todas as academias, centros esportivos, escolas de dança, natação, artes marciais, ou de qualquer outra atividade física que pressuponha a aglomeração de pessoas em locais fechados ou abertos no município.



Já o decreto nº 51 suspende as internações de pacientes em clínicas psiquiátricas e institutos de longa permanência para tratamento de dependência química de substâncias psicoativas. O mesmo documento também determina, a partir de segunda-feira, 23, o fechamento de consultórios odontológicos. São exceções os casos de urgência e emergência.



O cancelamento de cirurgias e exames eletivos nos hospitais públicos e privados do município está determinado pelo decreto nº 52. O Hospital Municipal já havia tomado essa medida desde ontem, 18.



Por fim, o decreto nº 56 determina o fechamento no comércio de Itapira a partir de amanhã, 20, à exceção de farmácias, hipermercados, supermercados, mercados, feiras livres, lojas de conveniência, lojas de produtos agropecuários, padarias, restaurantes, lanchonetes e postos de combustíveis. Demais locais estão autorizados a fazer serviços administrativos e vendas por meio de aplicativos, internet ou instrumentos similares.



Para o funcionamento dos estabelecimentos autorizados será necessário intensificar ações de limpeza, disponibilizar álcool em gel aos clientes e divulgar amplamente informações sobre prevenção da Covid-19, além de manter espaçamento mínimo de um metro entre mesas, no caso de restaurantes e lanchonetes.



Todos os decretos serão publicados na edição de sexta-feira, 20, do Jornal Oficial de Itapira, disponível no site www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapira.





Prefeito anunciou medidas durante boletim diário transmitido pela Câmara Municipal (Foto: Reprodução)