Começa a nebulização contra a dengue na zona Norte

A Secretaria de Saúde anunciou que vai promover a nebulização veicular nos bairros da zona Norte. A iniciativa coordenada pela Vigilância em Saúde começa nesta quarta-feira, 25, e se estenderá até a sexta-feira, 27.



A medida preventiva abrangerá a região dos bairros Santa Clara, Flamboyant, Jardim Helena, Novacoop, Jardim Copacabana e Jardim Planalto Mirim, das 7h às 23h.



Durante a aplicação da nebulização, é recomendado que os moradores mantenham portas e janelas abertas, mas cubram alimentos, filtros de água, roupas, bebedouros e aquários.



Idosos, crianças e pessoas alérgicas devem permanecer em um cômodo fechado durante 30 minutos e os demais moradores dentro de casa. É aconselhável que ninguém permaneça na rua.



De acordo com o boletim divulgado pela Vigilância no dia 11, a região concentra o maior número de casos confirmados: 611 do total de 1001.