Confirmada morte de idoso por dengue

A Secretaria de Saúde de Mogi Mirim confirmou na segunda-feira, 2, a morte de um homem de 93 anos em virtude da dengue. É o primeiro caso fatal da doença em 2020. A Vigilância em Saúde aguardava a chegada do resultado de exame do Instituto Adolf Luz, em São Paulo.



O homem era morador do bairro Santa Luzia, zona Norte da cidade, e sua morte era investigada como suspeita de dengue. Ele faleceu no final de janeiro e se encaixava no grupo de risco da dengue, formado por crianças com idade inferior a cinco anos ou pessoas acima de 60 anos.



Mogi Mirim contabilizava, até segunda-feira, 608 casos positivos da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, além de 2.133 notificações. Um novo balanço, detalhando a divisão de casos por região, sexo e idade, deve ser divulgado até a próxima sexta-feira, 6.