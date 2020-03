Coronavírus: Unicamp suspende atividades, enquanto PUC-Campinas mantém aulas

Em virtude da pandemia de coronavírus, confirmada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), estão suspensas a partir desta sexta-feira, 13, todas as atividades da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A medida vale até o dia 29 deste mês.



Serão mantidas apenas as atividades essenciais, a ser definidas e informadas à comunidade pelo comitê de crise criado pela Reitoria. Todas as viagens de docentes e funcionários da Unicamp estão suspensas, bem como o recebimento de visitantes.



Já a Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) informou que as aulas na instituição estão mantidas, uma vez que não há casos confirmados da doença no município. A universidade informou ainda que criou um Comitê Permanente para acompanhar o desenvolvimento do Covid-19.



Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (Seduc-SP) ressaltou que, conforme Portaria do Ministério da Saúde, qualquer eventual medida sobre suspensão de aulas será tomada sob a orientação da Secretaria de Saúde do Estado, com a qual é mantida interlocução permanente.



A orientação é para que todas as escolas da rede pública do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo sigam as recomendações dos órgãos oficiais de saúde para a prevenção da transmissão do coronavírus.



Até o momento, são 46 casos confirmados da doença no estado: 44 na capital, um em Ferraz de Vasconcelos e um em Santana de Parnaíba – ambas cidades da Grande São Paulo.





Unicamp suspendeu atividades até o dia 29 deste mês (Foto: Unicamp)