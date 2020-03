'Drive vacina' é suspenso para garantir vacinação no Dia D

A vacinação contra a gripe no sistema "drive thru", em que não é preciso sair do veículo para receber a dose, promovida pela Prefeitura na terça-feira, 24, para idosos e profissionais da saúde, está suspensa. Isso devido a alta procura registrada no primeiro dia, quando 2.340 doses foram aplicadas na Estação Educação.



A medida visa garantir o abastecimento das vacinas para o Dia D municipal, agendado para o próximo sábado, 28, em diversos espaços públicos e privados do município (confira a lista abaixo).

Com isso, o sistema de "drive vacina", que aconteceria até a próxima sexta-feira, 27, conforme divulgado pela Prefeitura, não será mais realizado.



A vacinação para o Dia D também será voltada para idosos e profissionais da Saúde. Mogi Mirim recebeu 4 mil doses da vacina contra a gripe, trivalente e que protege contra a Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2). No próximo sábado, as doses serão aplicadas das 8h às 16h, em postos volantes espalhados pela cidade.



LOCAIS DE VACINAÇÃO PARA O DIA D

Praça Rui Barbosa (Centro);

Supermercado Lavapés (unidades do Tucura, Vila Dias e Vila Bianchi);

Feira Livre (no Espaço Cidadão, ao final da Rua Conde de Parnaíba);

GoodBom Hipermercado;

Carrefour Bairro;

As seguintes Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs):

Bráulio José Valentim (Distrito de Martim Francisco);

Geraldo Philomeno (Jardim Santa Clara);

Jorge Bertolaso Stella (Parque do Estado II);

Nelson Neves de Souza (Vila Dias);

Alfredo Bérgamo, o Caic (Jardim Europa);

Ana Isabel da Costa Ferreira (Sehac);

Cleusa Marilene Vieira de Mello (Aterrado);

Regina Tucci de Campos (Santa Cruz);

Helena dos Santos Alves (Jardim Maria Beatriz);

CEMPI Géssia Cristina Cruz Mazon (Jardim Paulista);

Etec Pedro Ferreira Alves.





Município previa "drive vacina" até sexta, mas precisou rever o planejamento (Foto: Divulgação/Prefeitura)