Em Itapira, casos suspeitos sobem para 9; um deles é grave

O número de casos suspeitos do novo coronavirus em Itapira subiu para nove, entre eles um caso grave. A informação foi divulgada na tarde de hoje, 18, pela Secretaria de Saúde do município. “Estamos reforçando nosso apelo: fiquem em casa e só saiam para assuntos extremamente necessários”, pediu o prefeito José Natalino Paganini (PSDB)



O prefeito itapirense assinou no fim da tarde de ontem, 17, um decreto que traz novas medidas para o enfrentamento do coronavírus e decreta situação de emergência no município. O documento traz recomendações, orientações e determinações no tocante a ações preventivas para evitar a disseminação do vírus. As normas valem para diferentes setores da sociedade.



A recomendação principal das autoridades de saúde é que a população siga as orientações de higienização das mãos e, principalmente, evite aglomerações e permaneça ao máximo em suas casas.

Um número de Whatsapp para orientação também foi disponibilizado: (19) 99984.6690.





Informação foi dada durante boletim diário da TV Câmara, pelo prefeito Paganini (Foto: Reprodução)