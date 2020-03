Escolas particulares também suspendem aulas

Escolas particulares de Mogi Mirim também anunciaram que vão suspender as aulas, diante do aumento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil e no Estado de São Paulo. Outras instituições, porém, ainda não decidiram sobre uma eventual paralisação, mas não vão computar faltas para os alunos ausentes.



No caso do Colégio Imaculada, as atividades serão suspensas gradualmente. Nesta semana, até quarta-feira, 18, o colégio funcionará normalmente. No entanto, as faltas serão abonadas, as avaliações estão suspensas e as atividades pedagógicas envolvendo concentração maior de alunos estão canceladas. A partir do dia 23, próxima segunda-feira, todas as atividades regulares e extracurriculares estarão suspensas, sem previsão de retorno.



A mesma decisão foi tomada pelo Colégio Conectado, o Coc. A escola estará aberta até nesta quarta-feira, com esquema de ponto facultativo, para dar um suporte aos pais que não têm como deixar as crianças em casa. Já na segunda, 23, a unidade também paralisará totalmente as atividades. Os alunos terão acesso ao conteúdo escolar e às aulas por meio de plataforma on-line.



A direção da escola Sapequinha também comunicou a suspensão das aulas a partir da próxima segunda, dia 23, sem previsão de retorno. Até quarta-feira, 18, véspera do feriado de São José, padroeiro de Mogi Mirim, a unidade vai funcionar normalmente, de acordo com o comunicado divulgado aos pais e responsáveis, uma vez que medidas protetivas estão sendo tomadas dentro da escola.



Outras instituições de ensino, como os colégios Delta Nobre e Educar, divulgaram apenas a programação desta semana, informando que abrirão normalmente, mas que, nesse período, as faltas observadas serão abonadas e as avaliações e atividades complementares estarão suspensas. O funcionamento dessas escolas a partir do dia 23 será discutido e as decisões serão informadas com antecedência à comunidade.



Todas as unidades de ensino particular citadas acima recomendaram que os pais e responsáveis não enviem para as escolas estudantes com gripe, resfriado ou sintomas semelhantes ao do novo coronavírus. As redes estadual e municipal já confirmaram a suspensão das aulas para a próxima segunda-feira, 23.



CASOS CONFIRMADOS

A Secretaria de Estado da Saúde registrou ontem, domingo, 136 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, 131 residem na Capital, 1 em Santana do Parnaíba, 1 em Ferraz de Vasconcelos, 1 em Carapicuíba, 1 em São Bernardo do Campo e 1 em São Caetano do Sul. O Estado também registra 1.125 casos suspeitos e 551 descartados. Até o momento, não há óbitos que se enquadram no critério técnico da doença. Mogi Mirim tem 5 casos suspeitos.