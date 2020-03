Holambra confirma primeiro caso de coronavírus

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra confirmou no fim da tarde desta segunda-feira, o primeiro caso do novo coronavírus na cidade. A paciente, uma jovem de 26 anos, está bem, estável e, assim como sua família, encontra-se em isolamento domiciliar.



O caso está sendo monitorado de perto pelo corpo médico do município. A orientação a todos os moradores de Holambra segue a mesma: permanecer em casa, evitar aglomerações, seguir as dicas de higienização.



Além de Holambra, a cidade de Jaguariúna também já registra um caso confirmado de Covid-19. As demais cidades da região ainda aguardam os resultados de exames.