ICA e Cursinho Sanquim anunciam parceria

A Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA) e o Cursinho São Joaquim e Sant’Ana (Sanquim) anunciaram na última quarta-feira, 4, uma parceria que visa complementar o trabalho oferecido por ambas as entidades.



O Sanquim funciona há quase dez anos e hoje oferece cursos pré-vestibulares (preparatórios para o Enem e faculdades) aos estudantes do Ensino Médio e curso pré-vestibulinho para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental que desejam ingressar na Escola Técnica (Etec) Pedro Ferreira Alves, todos gratuitos.





ICA e Sanquim concretizaram parceria, anunciada à imprensa no último dia 4, para beneficiar jovens atendidos pelas instituições (Foto: Divulgação)

A partir dessa parceria, o cursinho começará a receber alunos que frequentam o ICA, como forma de complemento ao trabalho já oferecido pela instituição. Segundo a fundadora do ICA, Tarcísia Mazon, e a presidente do Sanquim, Mariana Rímoli, esse apoio deve se estender para além das salas de aula.Isso porque o Sanquim deve receber assessoria técnica do ICA, que já possui ampla experiência no Terceiro Setor e, através do Centro de Voluntariado, oferece apoio a diversas outras instituições da cidade. Além disso, a parceria pode viabilizar a expansão de novos cursos.Fundador do Cursinho Sanquim, o professor Newton Magalhães lembrou que todo o corpo docente é voluntário e que a entidade depende de doações. “Faço um apelo aos empresários da cidade que invistam no projeto e para que mais professores voluntários abracem a causa”, frisou.A partir deste ano, o Sanquim deixou as instalações na Igreja São Judas, na zona Norte da cidade, e se mudou para um prédio ao lado da Praça Duque de Caxias e da Igreja de São Benedito, na região central de Mogi Mirim, onde já funcionou a Secretaria Municipal de Saúde.