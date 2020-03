Itapira confirma os dois primeiros casos de coronavírus

Itapira confirmou nesta terça-feira, dia 31, os dois primeiros casos positivos de coronavírus no município. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, os pacientes são um idoso de 77 anos, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa itapirense, e um homem de 34 anos, profissional de saúde, que estava em quarentena em casa.



Os dois exames foram feitos na rede particular. De acordo com a Prefeitura, os exames que foram enviados ao Instituto Adolfo Lutz ainda não chegaram ao município, bem como os testes rápidos adquiridos.



Segundo o boletim divulgado nesta terça-feira, do total de 31 casos notificados em Itapira, nove já foram descartados. Ainda há 20 casos suspeitos que aguardam resultados.





Informações foram divulgadas em boletim transmitido no início da noite de terça-feira (Foto: Reprodução/Facebook)