Itapira tem os primeiros 3 casos suspeitos de coronavírus e prefeito declara emergência

A Secretaria Municipal de Saúde de Itapira divulgou no fim da tarde desta terça-feira, 17, o primeiro boletim epidemiológico do coronavírus. São três casos suspeitos na cidade vizinha: uma mulher de 41 anos que recentemente viajou para o Nordeste e teve contato com um paciente que posteriormente deu positivo para o Covid-19; uma mulher de 45 anos que recentemente voltou de viagem de Portugal e apresenta sintomas leves; e um homem de 57 anos que recentemente voltou de viagem da Itália e apresenta sintomas leves.



Dos três pacientes, a mulher de 41 anos está internada em isolamento na Santa Casa de Itapira. Os demais, seguem isolados em suas residências. Em todos os casos, a Secretaria de Saúde itapirense, através de sua Vigilância Epidemiológica, aplicou os protocolos de notificação e monitora familiares e pessoas que tiveram contato com esses suspeitos. Todos aguardam resultados de exames para confirmação.



O prefeito José Natalino Paganini (PSDB) assinou no fim da tarde desta terça o decreto nº 46/2020, que traz novas medidas para o enfrentamento da doença e decreta situação de emergência no município. O documento traz recomendações, orientações e determinações no tocante a ações preventivas para evitar a disseminação do vírus. As normas valem para diferentes setores da sociedade.



A orientação principal das autoridades de saúde itapirense é que a população siga as orientações de higienização das mãos e, principalmente, evite aglomerações e permaneça ao máximo em suas casas. Um número de WhatsApp para orientação também foi disponibilizado: (19) 99984-6690. Pessoas que apresentarem qualquer sintoma podem solicitar orientação por esse número ou então em suas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Apenas pacientes com sintomas graves devem procurar pelo Pronto Socorro para evitar a contaminação em massa.