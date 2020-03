Mogi Guaçu confirma primeiro caso de coronavírus

Mogi Guaçu confirmou nesta segunda-feira, 30, o primeiro caso positivo de coronavírus na cidade. Outros 28 casos foram notificados pela Secretaria de Saúde, sendo que dois deles foram descartados. Existe ainda uma morte sob investigação.



As informações foram divulgadas em boletim no início da noite desta segunda-feira. O caso confirmado é de um jovem guaçuano que esteve em trânsito por aeroportos brasileiros e fez exame particular. Ele está em isolamento domiciliar e passa bem.



O óbito suspeito de coronavírus registrado na noite de domingo, 29, aguarda resultado de exame do Instituto Adolf Lutz, conforme A COMARCA noticiou ontem, em reportagem publicada no site. A secretária de Saúde de Mogi Guaçu, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, reforçou o apelo para que a população fique em casa.





A secretária de Saúde Clara Alice Franco de Almeida Carvalho (Foto: Arquivo/Prefeitura de Mogi Guaçu)