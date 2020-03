Mogi Guaçu registra segundo caso suspeito de coronavírus

Uma profissional da área de saúde da Capital, que apresenta quadro de asma e teve contato direto com paciente confirmado com coronavírus na cidade de São Paulo é o segundo caso suspeito para a doença em Mogi Guaçu.



A paciente está internada com asma, mas passa bem. O quadro foi apresentado após ter tido contato com um paciente classificado como positivo na capital paulista.



O primeiro caso suspeito é de uma criança de 5 anos, vinda da Europa, que está bem e em período de observação em casa. O resultado do exame ainda não foi divulgado.