Mogi Guaçu tem 6 casos suspeitos de coronavírus; um está na UTI

Mogi Guaçu contabiliza seis casos suspeitos do novo coronavírus, de acordo com boletim divulgado na tarde desta quinta-feira, 19, pela Secretaria de Saúde.



Em um dos casos novos notificados, o paciente está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), aguardando reposta para o tratamento iniciado a partir de sua internação. Segundo as informações divulgadas, o paciente veio de São Paulo e pode ter tido contato com paciente positivo de coronavírus na capital paulista.



Outro caso notificado também aguarda resultado de exame. No entanto, o paciente está em casa, em isolamento domiciliar e passa bem.



Os outros quatro casos suspeitos já foram informados anteriormente – de uma criança que retornou da Europa e está em isolamento domiciliar, de uma profissional da saúde da capital paulista internada na cidade e de um casal que retornou dos Estados Unidos e que está em isolamento domiciliar.



Nenhum resultado foi divulgado até agora – existe atraso por causa de alta demanda de todos os municípios do estado.