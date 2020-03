Mogi Guaçu tem segunda morte por suspeita de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu informou na noite desta terça-feira, 31, que o município registrou o segundo óbito suspeito de coronavírus. A informação foi divulgada pela secretária Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, em boletim transmitido pela Prefeitura.



Segundo as informações divulgadas, a vítima é uma mulher de 43 anos, que foi internada na noite de segunda-feira, 30, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e não resistiu, vindo a óbito. A primeira morte por suspeita de coronavírus ocorreu no domingo, 29, vitimando uma idosa de 80 anos.



Mogi Guaçu registra até o momento 33 notificações, com dois óbitos suspeitos, um caso positivo, 29 casos suspeitos aguardando resultado do exame, três casos descartados e 10 pacientes internados, sendo dois deles em UTI.



Todos os exames são encaminhados para São Paulo, onde são realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. Na segunda-feira, 30, o Governo do Estado de São Paulo informou que havia uma fila de espera de 12 mil exames de Covid-19.





A secretária de Saúde de Mogi Guaçu, Clara de Almeida Carvalho, informou o segundo óbito suspeito na cidade (Foto: Reprodução/Facebook)