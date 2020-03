Mogi mantém Feira Noturna; Estiva cancela

A Feira Noturna de Mogi Mirim está mantida, segundo informou a Secretaria Municipal de Agricultura, assim como as demais feiras livres do município. A medida foi comunicada ontem, terça-feira, 17, pelo secretário Valdir Biazotto.



No entendimento da Prefeitura, as feiras cumprem uma função de abastecimento de alimentos, por isso foram mantidas. No entanto, é recomendado evitar aglomerações. A medida permitirá ainda parceria com a Secretaria de Saúde. É que durante as feiras, os agentes de saúde também farão orientações sobre as formas de se evitar o contágio com o coronavírus, além da distribuição de material informativo.



Com isso, nos dias habitualmente programados, as atividades prosseguem no Espaço Cidadão, no Centro e nos bairros da Vila Dias, Tucura, Vila Bianchi, Santa Cruz, onde são realizadas as feiras livres. “A iniciativa tem o objetivo de garantir o abastecimento de alimentos à população. No local, solicitamos que os clientes adquiram os produtos necessários e evitem a aglomeração. É uma ação preventiva”, declarou Valdir.



ESTIVA GERBI

Em Estiva Gerbi, a tradicional Feira Noturna foi suspensa, já a partir desta quarta-feira, 18, sem previsão de retorno. A medida foi determinada por um decreto da prefeita Claudia Botelho (MDB), assinado na última segunda-feira, 16, e vale também para a feira de domingo.





