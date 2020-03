Mogi Mirim terá 'drive vacina' para idosos nesta terça

O Dia D da primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe (Influenza) será no sábado, 28. Mas, a partir desta terça-feira, 24, a Secretaria de Saúde promove o programa “drive vacina”.



A aplicação da vacina será realizada com o paciente dentro do veículo, no entorno da fonte localizada em frente à Estação Educação, das 8h às 16h, e prosseguirá durante toda a semana. O serviço será destinado para idosos e profissionais da saúde, responsáveis pela linha de frente no atendimento à população.



De acordo o Ministério da Saúde, a escolha por idosos nessa primeira etapa, mesmo diante da não eficácia da vacina de Influenza contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid 19.



Isso é levado em conta pelos estudos e dados que apontam que casos mais graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos.



Já no sábado (28), a Secretaria de Saúde terá postos volantes implantados nas escolas municipais e redes de supermercados. Os locais serão divulgados no decorrer da semana, pois a Vigilância em Saúde faz os últimos acertos com os estabelecimentos. A partir da próxima segunda-feira. 30, as vacinas serão aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde.





