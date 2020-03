Não haverá ExpoGuaçu em 2020, confirmam organizadores

A Sâmor Promoções e a Companhia Verde Amarelo, empresas organizadoras da ExpoGuaçu, confirmaram na manhã desta terça-feira, 17, o cancelamento da edição 2020 da festa, que estava agendada entre os dias 17 e 25 de abril.



As empresas atenderam a recomendação feita pelo prefeito Walter Caveanha (PTB), já no sábado, dia 14, no momento em que ocorria reunião com a equipe técnica da Secretaria de Saúde e outros secretários, discutindo as primeiras medidas adotadas pelo município vizinho.



Um decreto foi publicado domingo, 15, suspendendo todos os eventos públicos e recomendando o cancelamento de eventos privados, como é o caso da ExpoGuaçu, que integra do calendário de festas e eventos da cidade vizinha e faz parte das comemorações do aniversário de Mogi Guaçu.



A decisão do cancelamento foi tomada em virtude de existir uma preocupação em todo o mundo, visando a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no evento, como medida preventiva ao coronavírus.



A organização da ExpoGuaçu já divulgou informações referentes à devolução do dinheiro das pessoas que adquiriram ingressos. Para os que adquiriram os bilhetes nos pontos de venda, a devolução ocorrerá a partir de sexta-feira, dia 20, das 11h às 18h, no escritório da ExpoGuaçu, na Avenida Brasil, 2100.



Para quem adquiriu os ingressos pela internet, é necessário entrar em contato pelo e-mail atendimento@tycket.com.br, já que a devolução será por meio eletrônico. Quanto aos camarotes, a devolução será feita aos titulares. Para isso, foi disponibilizado o número (19) 99700-0866. Para outras informações, o contato é (19) 3861-7032.