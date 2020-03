PM prende dupla tentando furtar caixas eletrônicos

No início da manhã de domingo, 15, a Polícia Militar de Mogi Mirim prendeu dois homens que estavam tentando furtar caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil (BB), localizada na rua Padre Roque, em frente a loja DPascoal, no centro da cidade.



Mal havia amanhecido quando os policiais receberam um chamado, via Copom, informando que dois homens haviam sido vistos entrando na agência do BB com ferramentas típicas usadas em arrombamento de caixas eletrônicos.



Três equipes da PM chefiadas pelo sargento Bernardo, com os cabos Gnann, Lopes, Dário e os soldados Renato e Alves, se deslocaram até o local. Logo de cara prenderam, em flagrante, um dos ladrões “pescando” envelopes de depósito em um dos caixas.



Enquanto isso, o soldado Renato e o cabo Lopes realizaram uma varredura no entorno da agência. Logo eles desconfiaram de um VW Gol prata, placas de São Paulo, que estava estacionado nas proximidades do banco. Ao checarem o veículo de perto, os policiais notaram, que as portas estavam abertas.



No interior do Gol havia mais ferramentas para arrombamento de cofres, além de vários envelopes já abertos e uma pequena quantia de notas de real. De posse dessas informações, os cabos Gnann e Dário ampliaram o raio de ação.



PRESOS

Em um bar das imediações, observaram um homem tomando água, sozinho, em uma mesa. O suspeito ficou inquieto com a aproximação dos PMs e tentou escapar. Foi imediatamente detido pelos policiais.



Ele acabou confessando que estava em Mogi Mirim para participar de furtos a caixas eletrônicos. O bandido era reincidente e já havia cumprido pena pelo mesmo tipo de delito. Antes de serem presos, os dois criminosos passaram pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde fizeram o exame de corpo de delito.



Depois, foram levados ao plantão da Delegacia Central para serem autuados por furto. A dupla ficará à disposição da Justiça. Com eles também foram encontrados R$ 4,8 mil e uma pequena porção de maconha.





Agência do Banco do Brasil foi alvo de tentativa de furto nas primeiras horas da manhã de domingo