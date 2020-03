Pré-candidato a vice, Paulo Silva quer emplacar 'terceira via'

Flávio Magalhães



O ex-prefeito Paulo Silva (PDT) confirmou sua pré-candidatura a vice-prefeito. A ideia é compor a chapa com o ex-vereador e atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm), Luiz Guarnieri, pré-candidato ao cargo máximo do Poder Executivo mogimiriano.



O anúncio foi recebido com surpresa no meio político, uma vez que o ex-prefeito dizia reiteradas vezes que não se candidataria a um novo cargo eletivo. Paulo Silva deixou a Prefeitura em 2004, após dois mandatos. Nas eleições de 2000, foi reeleito vencendo Carlos Nelson Bueno, então no PMDB.



Para A COMARCA, Paulo Silva comentou que viu na pré-candidatura a vice uma oportunidade de contribuir mais com Luiz Guarnieri e, ao mesmo tempo, não se afastar da profissão de médico. Além disso, é um incentivo para que outros nomes tradicionais, como o ex-vice-prefeito Massao Hito e a ex-vereadora Luzia Cristina, se lançam pré-candidatos ao Legislativo.



UNIÃO

“Nem Carlos Nelson, nem Ricardo Brandão”, resume Paulo Silva, ao comentar a ideia de unir diversos partidos na construção de uma “terceira via” para a Prefeitura de Mogi Mirim. Até o momento, PDT, PSB, PT e Avante estão de acordo com essa proposta. Contudo, a ideia é buscar apoio além das legendas de esquerda ou centro-esquerda.



“Estamos conversando com MDB e Rede. Nesta semana conversamos com André Mazon [pré-candidato a prefeito pelo PTB]. Nossa discussão é Mogi Mirim. Queremos debater saúde pública, emprego, casas populares”, ressaltou o ex-prefeito. “Não vamos entrar para o Fla x Flu da política, nessa disputa entre Bolsonaro e Lula”, garantiu.





Recentemente, Paulo Silva tem participado da campanha pela reativação da Uana na Santa Casa