Procissão de São José e quermesse são canceladas

A Paróquia São José de Mogi Mirim comunicou, na tarde de terça-feira, 17, que foram canceladas a tradicional procissão e a quermesse da festa em louvor a São José, padroeiro da cidade, celebrado em 19 de março. Os mutirões para as confissões estão suspensos. Essas e outras medidas foram tomadas após reunião do Conselho Presbiteral, formado por dez padres, juntamente com o bispo da Diocese de Amparo, Dom Luiz Gonzaga Fechio, como forma de precaução mediante ao cenário de pandemia do novo coronavírus.



Também estão canceladas as reuniões de grupos, reuniões de pastorais, catequese, grupos de oração e eventos religiosos. A Pastoral da Pessoa Idosa da Paróquia São Benedito também informou que cancelou, temporariamente, as Tardes de Convivência na Comunidade Nossa Senhora das Dores. Por outro lado, as missas na Matriz São José e Paróquia Santa Cruz, por exemplo, foram mantidas, como novos horários divulgados. Por questões de segurança, todas as cerimônias terão duração reduzida, conforme orientação da Diocese de Amparo.



“Sem a necessidade de cancelar todas as celebrações, os padres estão orientados a realizá-las no ambiente mais adequado e tempo mais breve possível, não comprometendo a necessária piedade na oração”, destacou o bispo, em comunicado oficial. Agora, as missas da Igreja do Carmo passam a ser realizadas apenas na Matriz São José, local considerado mais arejado. Já na Comunidade São Lázaro, não haverá cerimônias, por tempo indeterminado.



Amanhã, feriado municipal, terão missas às 7h, com a bênção do bolo de São José, às 10h e 16h, na Matriz. “Cada fiel, considerando suas condições particulares, principalmente em relação à vulnerabilidade imunológica, sinta-se sem a obrigação do preceito da participação à Santa Missa, podendo decidir, livre de qualquer peso de consciência, acompanhá-la em sua própria casa, estando em comunhão com toda a Igreja”, destacou Dom Luiz.



COMUNIDADE EVANGÉLICA

Já a organização da Marcha Para Jesus, no município, afirmou que o evento está previsto para o fim deste ano, mas ainda sem data definida, e reforçou estar à disposição das decisões dos órgãos de Saúde, caso haja a necessidade de cancelamento. A Marcha para Jesus é um evento internacional e interdenominacional, organizado anualmente em milhares de cidades espalhadas pelo mundo, com a finalidade de reunir fiéis da igreja evangélica.





São José é o padroeiro de Mogi Mirim; data é celebrada amanhã, mas sem a tradicional procissão e quermesse