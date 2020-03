USP oferece 10 cursos gratuitos on-line para alunos de escola pública

Estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual de São Paulo têm até hoje, 13, para se inscrever em um dos cursos gratuitos oferecidos pelo Programa USP EducaSP. Ao todo, são dez opções: Fotografia, Supertecnologias, Aplicativos e Jogos, Quero Engenhar!, Expedição Literária, Lasers, Luzes e Cores, Robótica, Astrobiologia, Decifrando seu Dinheiro e e Negociações Internacionais.





Os cursos são on-line e têm duração de 40 horas, distribuídas em 20 aulas. Além de assistir às videoaulas, o estudante acompanha o material de estudo complementar, realiza atividades no ambiente virtual e participa semanalmente do atendimento ao vivo. As inscrições devem ser feitas pelo site da Fuvest ( www.fuvest.br/educasp-usp ), até as 23h59min. As vagas são limitadas.O USP EducaSP faz parte do Programa Vem pra USP! e tem como objetivo fortalecer a conexão de estudantes do ensino médio de escola pública com a universidade. É realizado por meio de uma parceria entre a USP, a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Mais informações: www.fuvest.br