Bolsonaro demite o ministro Luiz Henrique Mandetta

Em sua conta oficial no Twitter, Luiz Henrique Mandetta anunciou na tarde de hoje, 16, sua demissão pelo presidente Jair Bolsonaro do cargo de ministro da Saúde. "Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar", escreveu no Twitter o agora ex-ministro.



Ele também agradeceu aos gestores que compunham a direção do ministério. "Agradeço a toda a equipe que esteve comigo e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país", completou. Mandetta será substituído pelo médico oncologista Nelson Teich, que foi consultor de Bolsonaro na área da Saúde nas eleições de 2018.



Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro já vinham divergindo sobre os caminhos para o combate à pandemia do novo coronavírus. O ministro se alinhava às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) pela adoção de um isolamento social mais forte, enquanto o presidente vinha defendendo a abertura do comércio como forma de evitar impactos na economia.



Médico, Mandetta foi secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul e deputado federal pelo DEM. Ocupava o cargo de ministro da Saúde desde o início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019. As notícias sobre a possibilidade de ele deixar a pasta já vinham há duas semanas. Naquela ocasião, a ala militar do governo foi decisiva para a manutenção de Mandetta no cargo.





Mandetta confirmou pelo Twitter que foi demitido pelo presidente (Foto: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil)