Doria prorroga quarentena até o dia 22

O governador João Doria (PSDB) informou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 6, que a quarentena no estado de São Paulo será prorrogada até o dia 22 de abril. A decisão, tomada em razão da pandemia do novo coronavírus será publicada no Diário Oficial de terça-feira, 7.



A quarentena segue sem flexibilizações, isto é, as restrições continuam as mesmas. É permitido o funcionamento dos serviços considerados essenciais, como farmácias, supermercados, padarias, postos de combustíveis e outras atividades, principalmente nos setores de Saúde e Segurança Pública.



Doria ressaltou que a medida não é opcional e vale para todos os 645 municípios do estado, devendo ser cumprida pelos prefeitos e demais agentes políticos. O governador orientou que a força policial seja utilizada para que a quarentena seja cumprida e a aglomeração de pessoas seja evitada, inclusive com a ajuda da Polícia Militar.



O estado de São Paulo registra 275 mortes por Covid-19, com 4.620 casos confirmados. Em Mogi Mirim, 40 casos ainda aguardam resultados, incluindo duas mortes. Nenhum caso foi confirmado no município. No entanto, cidades como Mogi Guaçu e Itapira já registraram casos positivos.





Governador João Doria disse que prefeitos têm obrigação de seguir a quarentena estadual (Foto: Governo do Estado de São Paulo)