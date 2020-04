Exame descarta morte de idosa por coronavírus em Mogi Guaçu

Não se confirmou a morte de uma idosa por coronavírus em Mogi Guaçu. A Secretaria Municipal de Saúde informou no início da noite desta quinta-feira, 2, que o exame do caso divulgado no domingo, 29, como sendo o primeiro óbito suspeito por Covid-19, deu negativo.



A paciente que veio a óbito era uma idosa de 80 anos. Ela foi internada em um hospital da cidade pela manhã de domingo e faleceu no mesmo dia. Por se tratar de caso suspeito, a família recebeu naquele dia instruções quanto aos procedimentos de velório e sepultamento. Foi recomendado isolamento domiciliar aos que tiveram contato com a paciente.



Agora, Mogi Guaçu aguarda os resultados de outras duas mortes suspeitas. A de uma mulher de 43 anos, que foi internada na noite de segunda-feira, 30, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e não resistiu, vindo a óbito, e a de um homem de 64 anos, que faleceu ontem, dia 1º, também em uma UTI.



De acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira, Mogi Guaçu, além dos dois óbitos suspeitos, registra outros 32 pacientes suspeitos, que também aguardam resultado de exames, e um caso positivo. Há dez pacientes internados, sendo três em UTI.





Boletim da Prefeitura de Mogi Guaçu trouxe informações sobre o caso nesta quinta-feira (Foto: Reprodução/Facebook)