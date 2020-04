Guaçu tem 1ª morte por coronavírus, enquanto Itapira registra a 2ª

Faleceu na noite de terça-feira, dia 7, um idoso de 83 anos que testou positivo para coronavírus e estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Mogi Guaçu. Segundo as informações da Secretaria de Saúde da cidade, o paciente esteve em São Paulo antes de começar a apresentar os sintomas.



Todos os protocolos necessários para liberação do corpo e sepultamento estão sendo adotados, segundo a Prefeitura. Mogi Guaçu tem 60 notificações de Covid-19, sendo 50 residentes na cidade e outros 10 não residentes. Há 41 suspeitos, dois casos positivos, um óbito positivo, um óbito suspeito, 17 testes negativos e seis pacientes internados.



ITAPIRA

O segundo óbito por coronavírus de Itapira foi confirmado na manhã desta quarta-feira, dia 8. A vítima é um idoso de 76 anos que estava internado em Mogi Mirim, em estado grave. Ele tinha hipertensão. O itapirense contraiu o vírus fora do município e apresentou os primeiros sintomas em 21 de março.



O sepultamento seguirá todos os protocolos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A primeira morte de Covid-19 de Itapira tinha sido registrado na noite da última sexta-feira, 3. A mulher, que era moradora de outro município, havia procurado pelo Hospital Municipal no início da semana e o quadro se agravou. A confirmação da doença veio horas antes do falecimento.



Itapira registra 11 pacientes confirmados com o coronavírus. Outros 31 casos suspeitos aguardam confirmação por exame.