Isolamento social em Mogi Mirim cai de 55% para 45% em uma semana

O isolamento social em Mogi Mirim durante a quarentena caiu de 55% para 45% em uma semana, de acordo com informações divulgadas pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo. O Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo considera que a adesão ideal para conter a disseminação da Covid-19 é de 70%.



No entanto, Mogi Mirim ainda não atingiu os 70% de isolamento social em nenhum dia desde o início da quarentena, assim como a grande maioria dos outros 103 municípios monitorados pelo Governo do Estado. O maior índice foi de 62%, no feriado da Sexta-Feira Santa e no dia 29 de março (um domingo). Aos finais de semana, uma média de 60% dos mogimirianos tem ficado em casa.



No último dia 6 de abril, uma segunda-feira, o isolamento social na cidade estava em 55% e foi caindo ao longo da semana, marcada pelo feriado santo da Páscoa e também pelo dia em que as empresas realizam os pagamentos dos funcionários. Uma semana depois, na última segunda-feira, dia 13, chegou aos 45%. Foi o índice mais baixo desde o dia 18 de março.



Em Mogi Guaçu, no mesmo período de uma semana, o isolamento social caiu de 53% para 49%. Em Itapira, os números foram mais estáveis: foram de 54% para 53%. Na terça-feira, 14, dia chuvoso em Mogi Mirim e região, o isolamento social na cidade subiu para 50%, o mesmo índice médio em todo o estado de São Paulo.



COMO FUNCIONA?

A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.



O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Estado possa consultar informações agregadas sobre deslocamento nos 645 municípios paulistas. Segundo o Governo do Estado, as informações são aglutinadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.





Isolamento durante os dias úteis caiu em Mogi Mirim (Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Mogi Mirim)