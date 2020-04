Itapira confirma 3º caso de coronavírus; paciente está internada em Mogi Mirim

O terceiro caso de coronavírus na cidade de Itapira foi confirmado na tarde desta quinta-feira, 2. A paciente é uma mulher de 69 anos que estava internada na Santa Casa de Itapira e agora está em Mogi Mirim.



Ela deu entrada no Hospital de 22 de Outubro no último sábado, dia 28, e foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo informações da Prefeitura de Mogi Mirim, o estado dela é grave. A paciente tem um histórico de viagem em cruzeiro marítimo nos últimos 20 dias. O Hospital 22 de Outubro recebe pacientes de outros municípios por ser um hospital de referência para a Unimed Regional da Baixa Mogiana.



Na última terça-feira, 31, Itapira confirmou os dois primeiros casos no município: um idoso de 77 anos, que está internado na UTI da Santa Casa itapirense, e um homem de 34 anos, médico, que está tratando em casa, em isolamento. O profissional de saúde era plantonista na Santa Casa de Mogi Mirim.



O município mogimiriano, por sua vez, permanece sem registro de casos confirmados de Covid-19. Nesta quinta-feira, a Vigilância em Saúde notificou mais dois casos suspeitos de contágio por coronavírus em Mogi Mirim. São eles um homem de 33 anos, profissional de saúde, já em isolamento domiciliar, e uma mulher de 93 anos que está internada no Hospital 22 de Outubro. No total, o município passa a contabilizar 39 casos suspeitos, isto é, que aguardam resultados de exames.





Por ser um hospital de referência para a Unimed, 22 de Outubro recebe pacientes de outras cidades (Foto: Divulgação)