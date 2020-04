Itapira decreta toque de recolher a partir desta quarta

O prefeito de Itapira, José Natalino Paganini (PSDB), decretou no fim da tarde desta terça-feira, 7, o toque de recolher em todo o município, a partir da meia-noite desta quarta-feira, 8. A medida é uma ação de prevenção e controle para o enfrentamento da Covid -19.



Com a determinação, fica proibido o trânsito de pessoas nas praças e demais vias públicas do município de Itapira, no período compreendido entre 21h e 06h, todos os dias. A determinação vale até o dia 22 de abril, podendo ser prorrogada de acordo com a evolução da pandemia.



Só será permitido o trânsito de pessoas que estejam no caminho de casa para o trabalho ou vice-versa e também para quem procura atendimento de saúde, sendo necessário comprovação em ambos casos.

A fiscalização do toque ficará sob responsabilidade da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar e os que desrespeitarem a medida poderão responder criminalmente pelo ato.



FISCALIZAÇÃO

Nesta terça-feira, 7, guardas civis municipais atuaram na orientação para o cumprimento da quarentena determinada pelo governador João Doria (PSDB), que enfatizou que cabe aos prefeitos garantir o cumprimento da quarentena em seus respectivos municípios, inclusive utilizando as Guardas Civis Municipais e, se necessário, a Polícia Militar.



No decreto municipal nº 73, de 7 de abril de 2020, o prefeito José Natalino Paganini também prorroga as medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19 em Itapira, em consonância com as determinações do Estado de São Paulo. O município tem 11 casos confirmados do novo coronavírus.





Fica proibido o trânsito de pessoas em Itapira das 21h às 6h, com a edição do decreto (Foto: Arquivo/Divulgação)