Itapira tem primeira morte por coronavírus

Uma mulher de 76 anos, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Itapira e que foi diagnosticada com coronavírus, morreu na noite desta sexta-feira, dia 3. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde itapirense.



Moradora de outro município, a idosa estava internada na UTI desde segunda-feira, dia 30, quando procurou atendimento apresentando falta de ar e outros sintomas de Covid-19. A doença foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Itapira na tarde desta sexta-feira, após o resultado de um teste rápido. Foi o 4º caso positivo do município.



Imediatamente após procurar atendimento no Hospital Municipal, a paciente foi encaminhada para a UTI com ventilação mecânica. Segundo informações da Secretaria de Saúde, ela tinha problemas de tireoide e diabetes. A Prefeitura de Itapira não divulgou o nome da vítima, nem a cidade onde ela residia.



Seguindo o protocolo estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o corpo receberá os cuidados necessários e o enterro será imediato, logo nas primeiras horas do dia, cabendo à família decidir somente se ela será sepultada em Itapira ou na cidade onde residia.



Itapira tem outros três casos positivos de coronavírus, sendo dois homens, de 34 e 77 anos, e uma mulher de 69 anos, internada em Mogi Mirim. O homem de 34 anos era médico plantonista da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim e está atualmente em isolamento domiciliar. O município itapirense tem ainda 22 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames.





Itapira confirmou nesta sexta o quarto caso de coronavírus, que evoluiu para óbito (Foto: Divulgação/Prefeitura)