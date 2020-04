Mogi Guaçu chega a 13 casos de coronavírus; 8 já foram curados

A Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu confirmou nesta quinta-feira, dia 16, o 13º caso confirmado de Covid-19 no município. O paciente, segundo informações do boletim divulgado pela Prefeitura, é um homem de 59, que está internado em isolamento.



Do total de 13 casos confirmados, oito já estão curados e um conclui a quarentena nesta quinta-feira. Outros dois casos positivos estão internados em isolamento, enquanto um está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Também está confirmado uma morte em decorrência do novo coronavírus na cidade.



Há ainda 42 pacientes que aguardam resultados de exames e, por isso, são considerados como caos suspeitos. Outros 49 testes deram negativo. A Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu informou ainda que 66 pacientes apresentam quadro de "síndrome gripal" e estão em acompanhamento.