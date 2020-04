Mogi Mirim tem 1º caso confirmado de Covid-19; Guaçu confirma o 2º

Foi confirmado nesta segunda-feira, 6, o primeiro caso de Covid-19 em Mogi Mirim. Segundo dados divulgados pela Vigilância em Saúde, o paciente é um médico de 33 anos, que atua no Hospital 22 de Outubro. Ele está em isolamento domiciliar e seu quadro de saúde é bom. As autoridades de saúde monitoram todos que tiveram contato com o profissional, embora eles não sejam considerados casos suspeitos e, sim, contactantes.



O médico estava no quadro de suspeitos da Vigilância em Saúde e aguardava o resultado em isolamento. A notificação veio de Mogi Guaçu, no final da tarde desta segunda-feira, pois o paciente reside em Mogi Mirim. De acordo com as novas regras de notificação de pacientes, somente os profissionais de saúde e pessoas com síndromes respiratórias graves e agudas entram na contabilização de casos suspeitos.



Agora, Mogi Mirim passa a ter o registro de um caso positivo para Covid-19, além de 41 casos suspeitos, que aguardam a realização de exames, e dois óbitos em investigação. Outros 11 foram descartados.



MOGI GUAÇU

A Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu confirmou o segundo caso positivo de coronavírus, nesta segunda-feira, 6. O mais novo caso é de um jovem que está há mais de 10 dias em isolamento domiciliar. O primeiro caso havia sido confirmado na semana passada, em 30 de março.



Existem 57 notificações referentes ao coronavírus no município guaçuano, sendo dois pacientes positivos. Existem 39 casos suspeitos, dois óbitos sob investigação e 16 casos descartados. Oito pacientes estão internados, sendo um em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).