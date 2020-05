Com 60 casos, Mogi Guaçu tem 4ª morte por Covid-19

Mogi Guaçu confirmou nesta quarta-feira, dia 20, o quarto óbito em decorrência da Covid-19 no município. A cidade tem, até o momento, 60 casos positivos da doença, segundo informou a Prefeitura em boletim transmitido ao vivo no início da noite.



O paciente que morreu tinha 46 anos de idade e estava internado há mais de um mês em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na segunda-feira, dia 18, foi registrada a terceira morte da cidade por Covid-19. A vítima era um idoso de 61 anos que estava em casa.



Também nesta quarta foram confirmados três novos casos do novo coronavírus em Mogi Guaçu, elevando para 60 o número de pacientes positivos. Deste total, 42 já se recuperaram. Outros 11 pacientes estão em isolamento domiciliar. Há dois internados em enfermaria e um em UTI.



Existem ainda 31 pacientes aguardando o resultado do exame e outros 194 foram descartados. Entre os casos suspeitos, existem 16 em domicílio, 11 internados, dois em UTI e dois óbitos sob investigação.



A secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, voltou a fazer um apelo em favor da quarentena em Mogi Guaçu. "As pessoas estão brincando com fogo", definiu. Dados de terça-feira, dia 19, do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo apontam que o índice de isolamento na cidade está em 45%, abaixo de Mogi Mirim, que ficou em 48%.



FAKE NEWS

A Prefeitura de Mogi Guaçu também negou a informação de que 11 pessoas de um mesmo estabelecimento comercial foram diagnosticadas com Covid-19.





Secretária de Saúde de Mogi Guaçu reforçou necessidade de isolamento social (Foto: Reprodução/Facebook)