Com mínima de 4° C, região tem o dia mais frio do ano

A região da Baixa Mogiana registrou nesta quinta-feira, dia 28, temperaturas na casa dos 4° C, as mais baixas deste ano. Foi o terceiro dia consecutivo de frio mais intenso, com os termômetros marcando mínimas abaixo dos 10° C.



A estação do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro) em Mogi Guaçu chegou a 4° C no início da manhã desta quinta. No mesmo horário, a estação de Itapira registrou 4,3 ° C. Na quarta-feira, as temperaturas foram parecidas: 4,6° C em Mogi Guaçu e 4,9° C em Itapira.



Na segunda-feira, dia 25, a região teve a tarde mais fria do ano até então. Os termômetros não passaram dos 16° C em Mogi Guaçu e em Itapira.



O avanço de uma frente fria pelo país é responsável pela forte queda das temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, além de pontos do Acre e Rondônia. Também trouxe chuva para a Baixa Mogiana na madrugada do último sábado, dia 23, que antecedeu a queda de temperatura.



Dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTec), do governo federal, indicam que as temperaturas mínimas devem subir gradativamente nos próximos dias, ficando novamente acima dos 10°C no início da próxima semana.





Mínimas ficaram abaixo dos 10° C pelo terceiro dia seguido (Foto: Fernanda Carvalho/FotosPublicas)