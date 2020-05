Com nova frente fria, mínima pode cair para 8° nos próximos dias

Nesta quinta-feira, dia 21, uma nova frente fria deve se formar entre o Sul do Brasil, Uruguai e Argentina, avançando pelo país. Depois das regiões Sul e Sudeste, deve chegar ao Centro-Oeste e Norte do Brasil, o que caracterizará um novo evento de friagem, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTec), do governo federal.



De acordo com o órgão governamental, a frente fria trará chuvas, principalmente para a Região Sul do Brasil, e ventos intensos, associados à baixa pressão. Nas demais regiões, também haverá aumento de nuvens e chuva, porém com menor intensidade. A previsão é de chuva para Mogi Mirim neste sábado, dia 25.



O CPTec frisou ainda que a queda de temperatura associada a esta frente fria será significativa. Em Mogi Mirim, os termômetros podem despencar para 9° no domingo e 8° na segunda-feira. O início da próxima semana deve propiciar condições para a formação de geada na região da Serra da Mantiqueira.



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de temperaturas baixas entre sábado e segunda-feira. As regiões da Serra da Mantiqueira e Campinas, dentre outras, podem registrar sensação térmica entre 0 e 7º.



Em época de temperaturas baixas, a Defesa Civil ressalta que é importante que crianças e idosos sejam bem agasalhados, pois são os grupos mais suscetíveis. A hidratação é outra preocupação. A orientação é beber água mesmo com menos sede, para evitar ressecamento de pele e lábios.







Sensação térmica pode ficar entre 0 e 7º (Foto: Arquivo/A COMARCA)