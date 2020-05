Com o PSL, Aloísio Bueno confirma pré-candidatura a prefeito de Mogi

Flávio Magalhães



Oficializado como presidente do PSL de Mogi Mirim, com o apoio de lideranças da sigla como o senador Major Olímpio e o deputado Júnior Bozzela, o empresário Aloísio Bueno confirmou sua pré-candidatura a prefeito da cidade, numa conversa com a reportagem de A COMARCA.



“Na verdade, quero que todos sejam prefeitos. Se não for com uma proposta de envolver a comunidade, com participação popular, nem serei candidato”, resumiu Aloísio. Nesse sentido, explicou que vai encampar a proposta de criação de uma Comissão Cidadã, com representantes de todas as regiões da cidade, para debater assuntos de interesse do município.



As decisões mais importantes, segundo afirmou, seriam sempre baseadas em estudos de viabilidade e impacto. “E a ideia é notificar Legislativo e Ministério Público também”, complementou o empresário, que afirmou que adotará a proposta de descentralização do governo e “transparência total”.



“Seria uma nova forma de governar, totalmente diferente dessa política analógica, de 30, 40 anos atrás”, defendeu Aloísio, que já foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2018, também pelo PSL, recebendo mais de 6,4 mil votos.



O pré-candidato também adiantou alguns pontos principais das propostas que pretende levar para o debate. Entre elas, está a criação de uma Secretaria Municipal de Novos Negócios, uma forte política de preservação ambiental (com a criação de ecopontos na cidade) e ampliar o sistema de monitoramento inteligente e criar uma central que envolva Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Polícia Civil.



Na Saúde, quer propor uma cogestão com a Santa Casa de Misericórdia e trazer um hospital regional para Mogi Mirim, com a ajuda do PSL, a maior bancada da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e uma das maiores do Congresso Nacional.



POLÍTICA

Sobre o atual cenário eleitoral em Mogi Mirim, Aloísio Bueno criticou o que chamou de “três Ps”: provincianismo, preconceito e perniciosidade. “Estou muito decepcionado com o panorama político da cidade”, afirmou.



Por outro lado, destacou a renovação promovida dentro do PSL, dentre as quais, a criação do PSL Mulher, que incentiva a consciência e participação política feminina. Em Mogi Mirim, esse seguimento será presidido pela advogada Bruna Ravagnani.





Aloísio Bueno tem apoio de lideranças da sigla como o senador Major Olímpio e o deputado Júnior Bozzela (Foto: Divulgação)