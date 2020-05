Ex-vice-prefeito de Conchal é roubado e carro é abandonado em Mogi Mirim

Um roubo acontecido na tarde de quarta-feira, 20, em Conchal, terminou com um carro abandonado em Mogi Mirim e a suspeita de que os bandidos também sejam da cidade. A vítima foi o ex-vice-prefeito de Conchal, Marcos Roberto de Oliveira, o Marquinho Gato Bill.



A casa dele foi invadida, no início da tarde, por três homens armados que renderam a esposa e os filhos. Por volta das 13h, o ex-vice-prefeito voltava para a casa e também foi surpreendido pelos assaltantes, que chegaram em uma picape Chevrolet Montana.



Sempre ameaçando a família, que já estava amarrada, os bandidos vasculharam a casa e roubaram jóias, eletroeletrônicos, seis bicicletas, dentre outros objetos de valor. Pouco depois, o bando fugiu do local levando ainda a perua Hilux SW4 branca de Gato Bill, que serviu para transportar o produto do roubo.



Quando conseguiu se desamarrar, Gato Bill acionou a Guarda Civil Municipal (GCM), que obteve a informação que o bando estava retornando a Mogi Mirim. Iniciou-se, então, um a perseguição pela SP-191. Em um congestionamento causado por obras na pista dessa rodovia, os marginais chegaram a trafegar pelo acostamento para escapar do engarrafamento e despistar os policiais.



Quando chegaram em Mogi Mirim, o sistema de câmeras conhecido como “muralha eletrônica”, da GCM local, detectou a passagem da Hilux e da Montana entrando na cidade pelo trevo da Santa Cruz. Minutos depois, a SW4 de Gato Bill foi encontrada abandonada e vazia, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Leste.



O ex-vice-prefeito chegou a ir à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para lavrar um boletim de ocorrência, mas foi informado que esse documento deveria ser elaborado em Conchal, onde se originou o crime.



Ainda na noite de quarta-feira, uma queixa de furto de uma Montana foi registrada na CPJ de Mogi Mirim. O veículo tem as mesmas características do carro usado no roubo em Conchal. Até o momento, a polícia não tem pistas dos assaltantes.



Marquinho Gato Bill foi eleito vice-prefeito de Conchal em 2012, na chapa de Valdeci Lourenço. Antes disso, exerceu o cargo de vereador no município. Nas eleições de 2016, disputou a prefeitura de Conchal, ficando em terceiro lugar.