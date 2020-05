Isolamento social em Mogi Mirim cai para 46%

A taxa de isolamento social em Mogi Mirim foi de 46% na quinta-feira, 30, de acordo com o Sistema de Monitoramento Inteligente (Simi-SP), do governo de São Paulo. O Simi é uma central de inteligência que analisa dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social.



Esse foi um dos menores percentuais registrados em Mogi Mirim nos últimos 30 dias. O índice apresentou queda durante a semana, uma vez que estava em 48% na segunda e terça-feira. No domingo, dia 26, o isolamento foi de 58%.



Para efeito de comparação, o isolamento social em Mogi Mirim já chegou a atingir 62%, nos dias 29 de março (um domingo) e 10 de abril (Sexta-Feira Santa). A taxa também chegou a 61%, 60% e 59% em outras oportunidades. O governo de São Paulo pede que o índice chegue a 70% para dar início a um processo de flexibilização dos serviços.



O isolamento social em Mogi Mirim é igual ou até menor que cidades vizinhas. Na quarta-feira, Mogi Guaçu registrou 47%, e ontem, 46%. Já em Itapira o isolamento é maior; 50% na quarta-feira e 48% na quinta-feira.



Ciente da queda no isolamento social, a Prefeitura estuda adotar medidas mais rígidas para frear a subida, e assim, evitar que a cidade veja o aumento dos casos da Covid-19. Neste 1º de maio, Mogi Mirim registra 10 casos confirmados, 23 casos suspeitos, 107 casos notificados e 74 casos descartados. Outras seis pessoas estão recuperadas. Não houve nenhuma morte.



O aumento da fiscalização faz parte das medidas de combate a Covid-19, além das demais ações estudadas pela Administração Municipal. “É um índice muito baixo, precisamos aumentar esse índice, e isso depende mais do que nunca da população. A população precisa tomar consciência de que não podemos sair de casa sem que exista necessidade. Sabemos que não é fácil, mas precisamos manter o isolamento. Junto com a máscara é nossa forma de prevenção”, alertou o chefe de gabinete, Guto Urbini.



Guto destacou ainda que, para que o município possa ter uma flexibilização no comércio, a subida no percentual de isolamento é de extrema importância. “Seremos avaliados pelo governo do Estado se nossa cidade poderá flexibilizar o comércio e as demais atividades da vida cotidiana. Esse isolamento será importante para a avaliação. É um desafio aos mogimirianos reverter essa situação”, analisou.



Na quinta-feira, dia 30, a Prefeitura lançou uma campanha de conscientização sobre a importância do uso de máscara pela população como medida de contenção ao coronavírus. Com o lema #MogiDeMáscara, a Secretaria de Relações Institucionais, coordenadora da atividade, aposta no engajamento da população especialmente através das mídias sociais. Artes e imagens estão sendo preparadas para transmitir ao público a mensagem de união da cidade em prol da preservação de vidas.





Prefeitura lançou campanha que incentiva o uso de máscaras (Foto: Divulgação/Prefeitura)