Mogi Mirim chega a 15 casos de Covid-19, enquanto Guaçu tem 2ª morte

Mogi Mirim confirmou mais dois casos positivos de contágio por Covid-19. São duas mulheres, com 84 e 27 anos de idade, que estão em isolamento domiciliar. A mais jovem é profissional de saúde. Os dados foram atualizados nesta terça-feira, 12, pela Vigilância em Saúde.



Os familiares ou pessoas mais próximas (contactantes) dos pacientes em isolamento também devem adotar o mesmo procedimento por até sete dias. Houve ainda a notificação de caso suspeito de uma mulher de 43 anos. Por ser profissional de saúde, ela fez o teste e o resultado apresentou negativo para o coronavírus.



Além disso, houve o descarte de mais duas suspeitas. O distanciamento social e a utilização de máscara facial continuam fundamentais para evitar a disseminação da Covid-19.



MOGI GUAÇU

O óbito de um idoso de 80 anos com coronavírus foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu, no boletim desta terça-feira, dia 12. Há cerca de uma semana, o paciente testado como positivo estava internado em enfermaria. É a segunda morte no município decorrente da doença.



Além disso, um novo caso de Covid-19 foi confirmado, de um paciente de 37 anos, elevando para 43 o número de casos positivos em Mogi Guaçu. Destes, 35 se recuperaram. Existem ainda 17 pacientes que aguardam resultados de exames e estão classificados como suspeitos. Três mortes estão sob investigação. Foram descartados 156 casos. Os dados constam no boletim divulgado na terça-feira, dia 12, pela Prefeitura.