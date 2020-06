Atacadão deve funcionar até o Natal e gerar 700 empregos

A unidade de Mogi Mirim da rede Atacadão deve funcionar até o final do ano. A previsão foi confirmada pelo prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) em entrevista ao jornalista Geraldo Bertanha, no programa Aqui Mogi. O supermercado atacado-varejista, pertencente ao grupo Carrefour, será construída às margens da SP-340, ao lado da Havan.



"Em um momento como esse, de crise, é uma bênção. E isso se deve ao padrão de cidade que Mogi Mirim está se constituindo", declarou o prefeito. De acordo com o projeto do empreendimento, a obra deverá contemplar 14,2 mil metros quadrados de área construída, incluindo loja, depósito e estacionamento coberto. A expectativa é de que a vinda do Atacadão deva gerar 500 empregos diretos e 280 indiretos, totalizando quase 800 vagas.



A aprovação para o início das obras deve ser concedida nos próximos dez dias, segundo apurou a reportagem de A COMARCA. Assim, a construção já deve ter início no mês de julho. Nesta quinta-feira, 25, representantes da rede estiveram na cidade e deram entrada nos trâmites finais do projeto na Secretaria Municipal de Planejamento.



O Atacadão está presente em todos os estados brasileiros. Atualmente, conta com 191 unidades de autosserviço e 28 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais. Disponibiliza aos clientes uma variada gama de produtos, que totalizam aproximadamente dez mil itens, distribuídos em alimentos em geral, frios e laticínios, hortifruti, bebidas, conservas e enlatados, doces e biscoitos, higiene pessoal, limpeza, bazar, produtos da linha pet, automotivo, entre outros.





O Atacadão conta com 191 unidades de autosserviço em todo o Brasil (Foto: Divulgação)