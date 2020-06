Com 169 casos de Covid-19, Mogi Guaçu adere à fase 2 do Plano SP a partir de segunda

O Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública (COE) de Mogi Guaçu, em reunião nesta quinta-feira, dia 4, com representantes da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg) e dos shoppings Buriti e Boulevard, aprovou a retomada gradual das atividades econômicas previstas na fase 2 do Plano São Paulo, instituído pelo Governo do Estado.



Comércio em geral, shoppings, imobiliárias, escritórios e concessionárias de veículos estão permitidos a funcionar com restrições, com horário reduzido e limitação do número de pessoas no ambiente do estabelecimento.



Para reabrirem, além de seguirem as orientações das secretarias de saúde municipal e estadual e todo o protocolo de higiene criado pela Acimg e pelos dois shoppings da cidade, outras medidas foram definidas e deverão ser seguidas pelos lojistas. O decreto será publicado no sábado, 6, e será disponibilizado no site da Prefeitura de Mogi Guaçu.



O estabelecimento pode receber apenas 20% da capacidade, sendo um cliente a cada 5 m². O comércio em geral poderá reabrir das 13h às 17h, de segunda à sexta, e das 9h às 13h, aos sábados. Já os shoppings poderão reabrir das 16h às 20h todos os dias da semana.



Os restaurantes e as praças de alimentação dos dois shoppings poderão trabalhar apenas com delivery ou com a retirada no local, assim como estabelecimentos alimentícios situados fora dos shoppings.



Esses estabelecimentos permitidos na fase 2 deverão baixar um termo de compromisso no site da Acimg, inclusive os não associados. Esse documento, que ainda não está disponibilizado, deve ser impresso, assinado e fixado no acesso ao estabelecimento, seguindo os protocolos. A Prefeitura e a Acimg informarão quando o documento estiver disponível. É imprescindível que este protocolo esteja fixado na porta do estabelecimento.



NOVOS CASOS

Onze casos de coronavírus foram confirmados nas últimas 24 horas no boletim desta quinta-feira, 4, pela Secretaria de Saúde, totalizando 169 pacientes positivos em Mogi Guaçu. Uma criança de apenas oito meses, em isolamento domiciliar, está entre os casos notificados.



Um paciente se encontra em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dois em enfermaria, seis em domicílio e dois estão curados. Existem 331 testes negativos e 34 casos suspeitos. O município conta com 25 pacientes internados entre positivos e suspeitos, com 10 em UTI – seis deles foram testados positivos.





Os shoppings Buriti e Boulevard poderão funcionar diariamente, das 16h às 20h (Foto: Arquivo/Divulgação)