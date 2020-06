Com dois casos de Covid-19 entre funcionários, Câmara retoma quarentena

Com dois casos confirmados do novo coronavírus entre funcionários, a Câmara Municipal decidiu instituir uma nova quarentena. Desde o último dia 9, as atividades administrativas presenciais estão suspensas e os servidores públicos do Legislativo estão em sistema de teletrabalho. As medidas devem durar até o dia 30.



A Mesa Diretora da Casa de Leis recebeu no dia 8 a informação de que uma servidora estava com suspeita de Covid-19 e havia feito o teste. O resultado positivo foi recebido pela Vigilância em Saúde no final da tarde do dia 12. A funcionária em questão foi internada na enfermaria do Hospital 22 de Outubro, recebendo medicação, e teve alta no sábado, dia 13.



A segunda servidora apresentou sintomas gripais e, por recomendação médica, está em isolamento domiciliar há aproximadamente uma semana. Como se manteve estável, não necessitou de internação. Ela realizou o teste na segunda-feira e o resultado positivo foi recebido no final da tarde desta terça. O caso deve entrar nas estatísticas do município na quarta-feira.



Além da quarentena, foi decido a antecipação da sessão legislativa que ocorreria no dia 22, sendo realizada na última segunda-feira, 15. Na mesmo noite, foram realizadas mais duas sessões extraordinárias, para “limpar a pauta” do Legislativo. As duas ordinárias foram dedicadas à votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021. No dia 29, já não haveria sessão, por se tratar da quinta segunda-feira do mês.





Câmara Municipal decretou nova quarentena, dessa vez até o dia 30 (Foto: Arquivo/A COMARCA)