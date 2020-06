Com investimentos na Santa Casa, hospital de campanha vira 'plano C'

Antes previsto para o final de maio, o hospital de campanha deixou de ser prioridade para a Administração Municipal. Segundo o chefe de Gabinete Guto Urbini, a iniciativa passou a ser considerada um “plano C” da Prefeitura na estratégia de atendimento às pessoas infectadas com o novo coronavírus.



Isso porque o Governo Municipal optou por investimentos na Santa Casa de Misericórdia, atualmente sob intervenção judicial da Prefeitura nos serviços públicos de saúde. Uma segunda Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi inaugurada no dia 1º, dedicada exclusivamente a pacientes com Covid-19.



Nessa nova estrutura, os leitos são totalmente isolados em virtude do elevado potencial de contaminação. A nova UTI conta com dez leitos, contudo só vai conseguir operar seis, por enquanto, por causa da falta de respiradores. Assim que os equipamentos chegarem, passará a operar a plena capacidade.



Além dessa nova UTI, a Secretaria Municipal de Saúde já implantou um ambulatório exclusivo para atender casos de síndrome respiratória, próximo à Santa Casa. Ele fica à Rua Monsenhor Nora, 166, próximo à Santa Casa, e funciona das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.



A Prefeitura também ajudou a equipe interventora da Santa Casa a colocar em funcionamento a enfermaria onde ocorre atendimento a pacientes não graves, mas que precisam de cuidados hospitalares. Essa ala comporta 20 pacientes e fica isolada dos demais leitos do hospital.



A Santa Casa conta com uma UTI geral, constituída por oito leitos e capacidade para até dez, voltada para os cuidados de pacientes em situações que não estejam relacionadas à Covid-19. Caso haja necessidade, o hospital de campanha pode ser montado dentro do ginásio da Rede Lucy Montoro, no bairro Saúde, zona Oeste. O município ainda aguarda autorização do Governo do Estado para essa estrutura. Inicialmente, era estudada a implantação de até 30 leitos ambulatoriais e mais cinco de UTI, todos exclusivos para pacientes que tenham contraído o novo coronavírus.





Nova UTI, exclusiva para pacientes com Covid-19, tem leitos individualizados (Foto: Divulgação/Prefeitura de Mogi Mirim)