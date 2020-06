Guaçu tem 6ª morte e novo recorde de casos registrados de Covid-19

Mogi Guaçu confirmou nesta terça-feira, dia 9, a sexta morte decorrente do novo coronavírus na cidade. A vítima é um paciente de 81 anos, que estava internado desde o dia 3 de junho. Segundo a Secretaria de Saúde, todos os procedimentos necessários para o sepultamento foram adotados, seguindo os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde.



Também nesta terça, Mogi Guaçu contabilizou 22 novos casos confirmados de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde. Foi o maior número registrado em um único dia, até agora. Desses 22 casos positivos, 18 estão em domicílio, dois estão recuperados, um permanece internado e outro é o óbito divulgado hoje.



No total, o município alcançou 227 pacientes positivos, dos quais 171 se recuperaram. Ainda dentro desse total, 41 pacientes estão em isolamento domiciliar, dois se recuperam em enfermaria e seis estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além das seis mortes. Existem ainda 43 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames, dos quais três são pacientes que estão em UTI e há cinco mortes sob investigação.



A Secretaria de Saúde contabilizou também 191 pessoas monitoradas com síndrome respiratória. Do total de casos positivos de coronavírus, 54 se referem a profissionais da área da saúde. Outra morte contabilizada no boletim se refere a um paciente de Mogi Mirim.