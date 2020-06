Idoso é morto a facadas na Zona Leste

Um idoso de 76 anos, identificado como José Luiz Macedo, foi morto a facadas quando passava por um caminho de terra entre as ruas do Mirante e Cláudio Salvatto, na zona Leste, próximo ao Túnel Mário Covas.



O crime teria acontecido na tarde desta terça-feira, 23, mas o corpo só foi descoberto horas mais tarde. O local do assassinato é muito próximo a antiga estação de trem da Fepasa, hoje tomada por um matagal que separa o Mirante do bairro Mogi Mirim II.



A Polícia Civil já investiga o caso e esteve no local, juntamente com peritos da Polícia Científica de Mogi Guaçu. O corpo do idoso foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), também no município guaçuano.



Moradores próximos ao local e que encontraram o corpo acionaram a polícia e disseram que viram a vítima caminhando pelo local por volta das 15h30. O corpo estava de bruços e apresentava muitos ferimentos, inclusive na cabeça. Esses ferimentos, segundo os policiais, seriam marcas de facadas. Macedo residia no Jardim Brasília, bairro próximo ao local do assassinato.



De acordo com conhecidos do idoso, ele costumava fazer caminhadas por aquele local e também fazia suas compras no comércio da zona Leste, utilizando esse mesmo trajeto. A polícia não descarta a possibilidade de um latrocínio (roubo seguido de morte), mas o caso segue em aberto.