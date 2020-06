Irmã de técnica de enfermagem faz retratação e confirma morte por Covid-19

A irmã da técnica de enfermagem Roseane Dias fez uma retratação nas redes sociais e confirmou que a morte da profissional de saúde se deu em decorrência do novo coronavírus. Na noite anterior, ela havia colocado em dúvida essa informação, alegando que a causa do óbito seria infarto. Isso deu margem para propagação de fake news nas redes sociais, ao longo desta segunda-feira, 15, questionando os dados oficiais.



"Minha irmã morreu vítima de Covid-19", confirmou a familiar de Roseane Dias. "Em momento de fragilidade e nervosismo pela perda da minha irmã querida, disse coisas impensadas", admitiu. Ela também pediu desculpas a todos e compreensão das autoridades competentes. Roseane, de 35 anos, foi a primeira profissional de saúde morta em decorrência da Covid-19 em Mogi Mirim.



O chefe de Gabinete Guto Urbini comentou a propagação de fake news sobre o caso durante transmissão ao vivo do boletim da Prefeitura sobre a Covid-19, nesta segunda. "Isso é uma falta de respeito com ela, que com certeza pegou essa doença no seu ofício de enfermeira para salvar a vida de outras pessoas e cuidar de outras pessoas. É falta de respeito com o marido dela, que ficou com o filho pequeno. É falta de respeito com outras famílias que estão com parentes em UTI e com famílias que já perderam seus entes queridos", disse.



Guto Urbini fez um apelo para que as pessoas parem de compartilhar fake news em redes sociais. "A pessoa que compartilha é tão culpada quanto quem inventa essa história. Chega de teoria da conspiração, a doença está batendo na nossa porta", afirmou. "Temos que nos unir para expulsar essa doença da cidade. E não é criando mentiras, saindo na rua sem necessidade, fazendo festa, abrindo o que não pode abrir, que vamos contribuir para nossa cidade", advertiu.







Irmã da técnica de enfermagem Roseane Dias publicou retratação e confirmou morte por Covid-19