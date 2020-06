Mogi Mirim assina contrato para construção de até 100 moradias populares

Na quinta-feira, 25, em São Paulo, o secretário municipal de Planejamento Urbano, Eduardo Schmidt, e o secretário estadual de Habitação, Flávio Amary, acompanhado por diretores da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) assinaram um contrato que garantirá a implementação de moradias populares através do programa Nossa Casa às famílias que mais precisam.



A expectativa é que 100 unidades sejam construídas na cidade. Sob coordenação da Secretaria de Planejamento Urbano, as equipes técnicas iniciaram estudos e análises topográficas para a escolha do local em que serão realizadas as obras. O objetivo é reduzir o deficit habitacional por meio do atendimento às famílias com renda de até três salários mínimos e para aquelas que recebem auxílio-moradia.



O programa vai oferecer habitações a preços sociais, o que significa que serão valores abaixo do mercado imobiliário, além de dar subsídios que podem chegar a R$ 40 mil para famílias com renda de até três salários mínimos. Já as famílias com renda entre três e cinco salários também poderão adquirir seus imóveis com subsídios no valor de R$10 mil.



De acordo com o programa habitacional, os municípios entrarão na parceria disponibilizando os terrenos, as incorporadoras com a construção dos conjuntos e os governos estadual e federal disponibilizarão os subsídios.







Contrato foi assinado na quinta-feira, dia 25, na capital paulista, com representantes da CDHU (Foto: Divulgação)